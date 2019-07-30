https://static.news.ru/photo/4b081870-b371-11e9-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты назвали страны, которые чаще всего создают проблемы российским туристам, путешествующим самолётами. По данным компании, отстаивающей права авиапассажиров по всему миру, больше всего отменяют и задерживают рейсы в Китае.

За период с 31 марта по 15 июня 2019 года более 135 000 рейсов вылетели из аэропортов страны не вовремя: то есть почти каждый третий из более чем 390 000 рейсов был задержан как минимум на 15 минут или отменён. На втором месте в списке непунктуальных стран — Германия, на третьем — Греция.

А вот страной, где авиапутешественники редко сталкиваются с изменениями рейсов, стала Белоруссия. За рассмотренный период там были перенесены или отменены только 6 % вылетов. Хороший процент беспроблемных рейсов также был обнаружен в Молдавии (почти 9 %), Казахстане (12 %) и Латвии (12,3 %).

Ранее News.ru писал, что жители России предпочитают отдыхать на курортах Турции и Таиланда — в Анталии, Паттайе и Пхукете, а также в Тунисе. В целом наши соотечественники заняли девятое место в рейтинге самых активных зарубежных путешественников.