Ещё один высокопоставленный сотрудник Росгвардии в ближайшее время покинет свой пост. Рапорт об отставке написал начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонид Веденов.
До этого в отставку подал статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин. На его должность назначен Олег Плохой, занимавший должность первого замминистра юстиции РФ, передаёт
Ранее News.ru писал, что ведомство покинут два высокопоставленных генерала Росгвардии. Свои посты оставляют первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, который курировал тыловые вопросы в ведомстве.