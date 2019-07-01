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Руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказалось слушать доклад представителей Российской академии наук (РАН) о фальсификации дат диссертаций. Кроме того, пленум вообще не пустил экспертов на заседание, несмотря на публичные обещания прислушаться к мнению РАН.

Конфликт между РАН и ВАК был предан огласке 18 июня, когда комиссию от Минобрнауки было предложено передать в подчинение правительству. Тогда же академия выступила против переназначения ряда членов ВАК. По...