https://static.news.ru/photo/cadb35d0-a536-11e9-8b13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Турецкие отели выставляют повторно на шведский стол только продукты с длительными сроками хранения. Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

По его словам, ассортимент шведского стола в системе «всё включено» формируется именно на основе продуктов питания, используемых второй раз.

Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор, — заверил Айык РИА Новости .

Он подчеркнул, что скоропортящиеся продукты также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся. При этом оливки, сыр, масло, мёд, варенье и другие подобные товары можно использовать несколько раз.

Никто в наших отелях не травится, потому что эти критерии соблюдаются должным образом, — заключил отельер.

Ранее News.ru писал о том, что власти провинции Анталья выступили против идеи мэра одноимённого города Мухиттина Бечека ввести туристический налог. Помимо столицы провинция также включает в себя такие прибрежные города и курортные районы, как Аланья, Газипаша, Демре, Белек, Кемер, Серик, Сиде, Кумлуджа и Манавгат.