https://static.news.ru/photo/80f4fdbe-9ec6-11e9-9658-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Archive/Global Look Press

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в своей последней экспедиции проводил исследования морского дна и сдавал зачёты на самостоятельное плавание. Специальные экзамены для подтверждения квалификации моряки сдают ежегодно.

Эксперты считают, что гидронавты также отрабатывали сложные манёвры возле дна: постановку аппарата на грунт и лавирование в нескольких метрах от дна. Об этом сообщает газета « Известия ».

Издание отмечает, что выход в море на «Лошарике» должен был стать последним для Героя России капитана I ранга 57-летнего Николая Филина. После этого возраста гидронавты к подводным погружениям не допускаются.

Ранее News.ru сообщал, что моряки-подводники, погибшие в результате пожара на «Лошарике», будут похоронены тайно. Траурная церемония пройдёт на одном из кладбищ Санкт-Петербурга. Так решили родственники погибших. На похоронах смогут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков. Дата и место похорон не будут объявлены официально.