Стали известны имена заблокированных в шахте

https://news.ru/storage/news/cdceadb6ce702c853e2d7d6e0fc369e7/c32d3d71-1135-4b0b-8bed-a77c76343bc5_850.jpg Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Обнародованы имена девяти рабочих, заблокированных в горящей шахте Пермского края. Среди них — жители Соликамска, Усово, Гуково и Уфы.

По данным сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30», из шахты не могут выбраться Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр, передаёт портал proufu.ru.

Как информировал News.ru ранее, врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти помогут семьям рабочих, являющимся уроженцами республики.

В свою очередь руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, заявил, что девять рабочих, скорее всего, погибли, писал News.ru. О том, что вероятность увидеть пострадавших живыми «крайне низкая», заявили и в ПАО «Уралкалий».