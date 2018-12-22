Стали известны имена заблокированных в шахте

Обнародованы имена девяти рабочих, заблокированных в горящей шахте Пермского края. Среди них — жители Соликамска, Усово, Гуково и Уфы.
По данным сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30», из шахты не могут выбраться Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр, передаёт портал proufu.ru.
Как информировал News.ru ранее, врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти помогут семьям рабочих, являющимся уроженцами республики.
В свою очередь руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, заявил, что девять рабочих, скорее всего, погибли, писал News.ru. О том, что вероятность увидеть пострадавших живыми «крайне низкая», заявили и в ПАО «Уралкалий».