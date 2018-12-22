USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,938.94 $
МОСКВА-6°C02:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Стали известны имена заблокированных в шахте

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Обнародованы имена девяти рабочих, заблокированных в горящей шахте Пермского края. Среди них — жители Соликамска, Усово, Гуково и Уфы.

По данным сотрудника подрядной организации ФГУП «УС-30», из шахты не могут выбраться Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр, передаёт портал proufu.ru.

Как информировал News.ru ранее, врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти помогут семьям рабочих, являющимся уроженцами республики.

В свою очередь руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, заявил, что девять рабочих, скорее всего, погибли, писал News.ru. О том, что вероятность увидеть пострадавших живыми «крайне низкая», заявили и в ПАО «Уралкалий».


#ШАХТА #ЧП #пермскийкрай #Соликамск
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
общество 21:41, 22 декабря 2018
Заблокированным в шахте рабочим поможет Башкирия
Девять человек в Соликамске остаются на глубине более 300 м
происшествия 20:31, 22 декабря 2018
Спасение рабочих на шахте «Уралкалия» маловероятно
Девять человек в Соликамске остаются на глубине более 300 м
происшествия 19:21, 22 декабря 2018
«Уралкалий» опроверг гибель рабочих на шахте в Соликамске
Лента новостей
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
происшествия 01:27
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
происшествия 01:14
Психологи работают с родными горняков в Соликамске
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
в мире 23:53
Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
шоу-бизнес 23:42
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
общество 23:28
Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске
происшествия 23:27
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
в мире 23:20
Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле
Другие новости
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top