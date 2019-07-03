Журналистам стали известны имена ещё двух подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик». Это капитан третьего ранга Виктор Кузьмин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв.
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Трагедия произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.
Ранее News.ru писал, что причиной пожара на атомной подводной станции «Лошарик» могла стать неисправность одной из аккумуляторных батарей. Аппарат получил повреждения, когда поднимался к носителю из глубины.