https://static.news.ru/photo/78acfb26-9da3-11e9-a972-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ещенко/РИА Новости

Журналистам стали известны имена ещё двух подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик». Это капитан третьего ранга Виктор Кузьмин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв.

Как сообщает Telegram -канал Baza, Кузьмин родом из Мурманской области. Его отец Сергей Кузьмин получил звание Героя России за плавание подо льдами на Северном полюсе. Второй погибший — Дмитрий Соловьёв — является уроженцем Брянской области. Во время службы он жил с семьёй в Петербурге, жена моряка сейчас ждёт второго ребёнка, отмечает « Лента.ру ».

Трагедия произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.

Ранее News.ru писал, что причиной пожара на атомной подводной станции «Лошарик» могла стать неисправность одной из аккумуляторных батарей. Аппарат получил повреждения, когда поднимался к носителю из глубины.