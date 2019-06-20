https://static.news.ru/photo/867b6f06-933c-11e9-b103-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские власти придумали новый способ накопить на пенсию. Минфин разработал новые положения системы индивидуального пенсионного капитала, которая сменит действующую накопительную пенсионную систему.

Её участники смогут рассчитывать на пожизненную пенсию после 30 лет после внесения первого платежа. Документ предусматривает возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов. При этом вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решён, отмечает РБК .

Рассчитываться размер выплат будет исходя из умножения накоплений на ожидаемый срок выплат. После заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счёта участника, либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счёт часть зарплаты. Если человек решит выйти на пенсию позже установленного срока, пенсионные выплаты будут больше. Кроме того, документом предусмотрено, что они будут индексироваться с учётом инфляции.

Ранее News.ru писал, что россияне смогут сохранить инвестиционный доход при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в рамках ИПК. Если гражданин примет такое решение, его новые взносы сразу передадут в новый фонд, а перевод основных средств будет осуществляться в течение недели после их фиксации.