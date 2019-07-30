https://static.news.ru/photo/17cd7a1a-b2a7-11e9-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Миляев Фото: 25.мвд.рф

Следственный комитет объяснил задержание начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, его подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках.

По версии следствия, Миляев <...> информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках, — цитирует её РИА Новости .

По данному факту возбуждено уголовное дело. Миляеву грозит до четырёх лет колонии по статье «Злоупотребление полномочиями».

О задержании высокопоставленного силовика стало известно 30 июля. Официальных комментариев от ФСБ и МВД не поступало, писал News.ru.