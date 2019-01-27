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Самый долгий автобусный маршрут в РФ выявили эксперты

Maksim Konstantinov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эксперты назвали самый длинный междугородний автобусный маршрут России.

Специалисты OneTwoTrip изучили более 3000 направлений, которые оказались в расписании автовокзалов на данный момент.

Самым протяжённым автобусным маршрутом оказался рейс из Дербента в Санкт-Петербург (2706 км). На втором месте Махачкала — Санкт-Петербург (2694 км), Элиста — Санкт-Петербург (2367 км) и Ставрополь — Санкт-Петербург (2245 км). Пятое место рейтинга занял маршрут из города Шуя (Ивановская область) в Ялту (2223 км).

«Протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 км, но есть в расписаниях автовокзалов и маршруты-рекордсмены, которые мы обнаружили в рамках исследования», — рассказал директор сервиса по маркетингу Алексей Теплов.

Путь на автобусе на расстояние в 2000 км занимает от полутора до двух суток.

Ранее News.ru писал, что российские авиакомпании показывают рост пассажиропотока. Перевозки в 2018 году увеличились на 10,6% по сравнению с 2017 годом. В общей сложности услугами воспользовались 116,2 млн человек.


#рейс #автобус #маршрут
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