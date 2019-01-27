Самый долгий автобусный маршрут в РФ выявили эксперты

https://news.ru/storage/news/7bc6764e5aa5e9ab12de2db3c21f1d51/5ab498cc-e879-4e69-ad59-ff55fe37e27c_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Эксперты назвали самый длинный междугородний автобусный маршрут России.

Специалисты OneTwoTrip изучили более 3000 направлений, которые оказались в расписании автовокзалов на данный момент.

Самым протяжённым автобусным маршрутом оказался рейс из Дербента в Санкт-Петербург (2706 км). На втором месте Махачкала — Санкт-Петербург (2694 км), Элиста — Санкт-Петербург (2367 км) и Ставрополь — Санкт-Петербург (2245 км). Пятое место рейтинга занял маршрут из города Шуя (Ивановская область) в Ялту (2223 км).

«Протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 км, но есть в расписаниях автовокзалов и маршруты-рекордсмены, которые мы обнаружили в рамках исследования», — рассказал директор сервиса по маркетингу Алексей Теплов.

Путь на автобусе на расстояние в 2000 км занимает от полутора до двух суток.

Ранее News.ru писал, что российские авиакомпании показывают рост пассажиропотока. Перевозки в 2018 году увеличились на 10,6% по сравнению с 2017 годом. В общей сложности услугами воспользовались 116,2 млн человек.