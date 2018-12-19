Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва

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Якуб Корейба

Эмоциональный инцидент произошёл в эфире государственного телеканала «Россия». Политолог и эксперт по ситуации на Украине Дмитрий Куликов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» бросил стакан с водой в польского оппонента Якуба Корейбу.

Очередная дискуссия на тему ситуации на Украине была достаточно жаркой. Приглашённые гости спорили очень активно. Корейба часто перебивал выступающих, в итоге Куликов не выдержал и кинул первое, что попалось под руку.

Поляк увернулся и спрятался за стойку, сообщает URA.RU.

Модератор дискуссии Соловьёв сглаживать конфликт не стал. Наоборот, он тоже в резкой форме ответил польскому гостю.

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. <...> Орите в Польше!» — заявил телеведущий.

Он добавил, что за крики и перебивания вместо разговора Куликов мог бы гостю и «засветить в лоб», и выразил сожаление, что тот не попал в поляка.

В начале ноября, как сообщал News.ru, активист Павел Иванкин получил 10 суток ареста за пикет против Владимира Соловьёва. Он встречал журналиста с плакатом в руках, обвинявшим того в пропаганде.