USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва

Якуб Корейба jakub.korejba/vk.com

Якуб Корейба

общество [ версия для печати ]

Эмоциональный инцидент произошёл в эфире государственного телеканала «Россия». Политолог и эксперт по ситуации на Украине Дмитрий Куликов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» бросил стакан с водой в польского оппонента Якуба Корейбу.

Очередная дискуссия на тему ситуации на Украине была достаточно жаркой. Приглашённые гости спорили очень активно. Корейба часто перебивал выступающих, в итоге Куликов не выдержал и кинул первое, что попалось под руку.

Поляк увернулся и спрятался за стойку, сообщает URA.RU.

Модератор дискуссии Соловьёв сглаживать конфликт не стал. Наоборот, он тоже в резкой форме ответил польскому гостю.

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. <...> Орите в Польше!» — заявил телеведущий.

Он добавил, что за крики и перебивания вместо разговора Куликов мог бы гостю и «засветить в лоб», и выразил сожаление, что тот не попал в поляка.

В начале ноября, как сообщал News.ru, активист Павел Иванкин получил 10 суток ареста за пикет против Владимира Соловьёва. Он встречал журналиста с плакатом в руках, обвинявшим того в пропаганде.


#вгтрк #телевидение #ВладимирСоловьев
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
Евгению Попову не понравилось, как к нему обратились
общество 18:57, 4 декабря 2018
Ведущий «60 минут» выгнал украинского эксперта
Евгению Попову не понравилось, как к нему обратились
общество 18:12, 23 октября 2018
На канале «Россия» объяснили интервью с погибшей в Керчи
общество 02:03, 22 октября 2018
Россияне назвали самых авторитетных журналистов страны
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top