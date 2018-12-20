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США расширили санкции против компаний из России

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Минфин США включил в санкционные списки, которые связаны с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России.

В перечень попали компании «Экономика сегодня», Федеральное агентство новостей и «Невские новости». Все они связаны с «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Помимо этого, в списке оказалась USA Really, которая относится к Федеральному агентству новостей.

Минфин сообщил имена россиян, в отношении которых введены ограничения. Среди них подозреваемые в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Анатолий Чепига (ГРУ) и Александр Мишкин (ГРУ). Остальные 16 человек также связаны с ГРУ или информагентством USA Really.

По данным ведомства, все санкции индивидуальные и носят блокирующий характер против физлиц и юрлиц, передаёт «Финмаркет»

Ранее News.ru писал, что Олег Дерипаска для снятия санкций США не только резко снизил доли в En+, РУСАЛе и «ЕвроСибЭнерго», но и отдал почти полный контроль над компаниями гражданам США и Великобритании. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США назвало условием снятия санкций с компаний Дерипаски согласование «плана Баркера» (TOR), представленного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером


#сша #россия #санкции #МИНФИН
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