https://static.news.ru/photo/c4dcf2ae-b54e-11e9-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Министерство обороны Соединённых Штатов займётся работой над ракетами средней и малой дальности, сообщил представитель Пентагона.

Ранее такие снаряды были запрещены ДРСМД, передаёт Bloomberg .

По словам работника ведомства, будут производиться ракеты наземного базирования без ядерного снаряда. Он отметил, что подобное решение продиктовано действиями России, которая нарушила договор.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России считают, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.