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Российский путешественник Фёдор Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора «Новороссийск» в бухте Севастополя. Этот линкор затонул 29 октября 1955 года в результате двух взрывов, жертвами трагедии стали 829 человек.

Запланированы очередные погружения в рамках экспедиции. К месту крушения отправится и Фёдор Конюхов. Предположительно, ему предстоит погружение на 17 метров, — сообщили ТАСС в Севастопольском госуниверситете, организовавшем экспедицию. Во время...