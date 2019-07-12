Срок скидки на оплату штрафов ГИБДД предложили продлить
Мария Кузнецова
10:36, 12 июля 2019
https://static.news.ru/photo/4cb90470-a478-11e9-8fae-fa163e074e61_1024.jpgФото: Дмитрий Киселев/News.ru
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили с 20 до 30 дней увеличить срок погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения со скидкой 50%.
Инициатива направлена на совершенствование механизмов взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, — сообщает «Парламентская газета».
По мнению авторов инициативы, 20 дней иногда бывает недостаточно, например, из-за несвоевременной доставки почты.
Как писал News.ru, за пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн. Сумма долга автолюбителей достигла 22,4 млн. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, на статистику повлияла массовая установка камер фотовидеофиксации. При этом автовладельцы не торопятся оплачивать такие штрафы даже с 50-процентной скидкой, а спешат обжаловать их в судах.