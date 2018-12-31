Срок пребывания жителей Донбасса в России увеличен

https://news.ru/storage/news/9f44445c22bbf897f914f594f2bb8212/b48c307e-451a-4d25-8118-00f027c4bc44_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее длительность разрешённого пребывания в России части граждан Украины. Новые правила касаются людей, постоянно живущих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Жители этих регионов смогут постоянно находиться в РФ на протяжении 180 суток, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации тексте постановления правительства.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.