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Срок пребывания жителей Донбасса в России увеличен

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее длительность разрешённого пребывания в России части граждан Украины. Новые правила касаются людей, постоянно живущих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

Жители этих регионов смогут постоянно находиться в РФ на протяжении 180 суток, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации тексте постановления правительства.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.


#донбасс #россия
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