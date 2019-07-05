https://static.news.ru/photo/74528e4c-9f06-11e9-8039-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Срок хранения кредитных историй россиян предложено сократить до трёх лет. Соответствующий законопроект в Госдуму внёс парламент Северной Осетии.

Согласно ныне действующему законодательству, такая информация аннулируется по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа считают, что низкая платёжная дисциплина, выявленная по результатам проверки кредитной истории при приёме на работу, может повлиять на возможность трудоустройства, передаёт АГН « Москва ». При этом, отмечают разработчики законопроекта, граждане оказываются в безвыходном положении, оказавшись неспособными платить за кредит и потеряв возможность найти работу.

Ранее News.ru писал, что изменения, предусматривающие сокращение срока хранения кредитных историй, готовит и Центробанк. Там считают наиболее актуальным период в 7 лет, что соответствуют международной практике использования такой информации.