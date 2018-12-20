Средняя зарплата учителей в Москве превысила сто тысяч

https://news.ru/storage/news/3aebb64aef8eb81789f5a8292986deee/ce94cb37-0cc7-4987-85e2-8ad5a03384af_850.jpg Иванко Юлия/АГН «Москва»

Зарплата школьного педагога в столице в среднем составляет 107,6 тыс. рублей, заявил глава департамента образования Москвы Исаак Калина. При этом всего два года назад этот показатель был на уровне 77,6 тыс. рублей.

По его словам, зарплаты учителей одинаковы во всём городе.

«Неравенство оплаты труда влияло на качество работы педагогов, а это порождало неравенство качества образования детей. С этой проблемой московская система образования практически распрощалась», — цитирует главу департамента «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, зарплаты своим сотрудникам в новом году готовы проиндексировать менее трети российских работодателей. Повышения можно ожидать в IT-компаниях — 35%, гостиничном бизнесе — 33% и производстве — 31%.