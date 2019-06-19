https://static.news.ru/photo/aee7f074-9259-11e9-aab0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Питомец многодетной семьи из Каменска-Уральского Свердловской области разбудил спящих хозяев, когда их дом начал гореть.

Пожар начался ночью 19 июня, пламя перекинулось на жилой дом, и в этот момент алабай начал громко лаять и стучать в окно. Взрослые и четверо детей выбежали из помещения и вызвали спасателей. Никто не пострадал, местонахождение собаки неизвестно, сообщает управление МЧС области.

Как уже писал News.ru, собаки-спасатели будут в течение лета следить за безопасностью на водоёмах Москвы. Они уже заступили на службу, а рабочими днями у четвероногого патруля станут выходные.