Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.

Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что выполнить поручение необходимо как можно быстрее.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Как писал News.ru, ранее Путин в ходе прямой линии сообщил, что обвинения в том, что Россия оккупирует Донбасс, — полная чушь.

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