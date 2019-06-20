Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Это делается несложно, нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, — отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что выполнить поручение необходимо как можно быстрее.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
Как писал News.ru, ранее Путин в ходе прямой линии сообщил, что обвинения в том, что Россия оккупирует Донбасс, — полная чушь.