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Проблема с выпуском в естественную среду обитания узников так называемой китовой тюрьмы связана с высокой стоимостью её обитателей. Именно этим объясняются все сложности решения вопроса, объяснил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что «там, где большие деньги, всегда сложности с решением». Только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому «заинтересантов» очень много, и проблема поэтому...