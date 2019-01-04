Спортзал в «Лужниках» откроют до конца года

https://news.ru/storage/news/9574193ee1fcab9b8de18c9ec801c82c/584bda80-431e-4937-a800-3a43adcac6bf_850.jpg Максим Улитин/Wikimedia Commons

Универсальный спортивный зал «Дружба» в московском комплексе «Лужники» примет чемпионат Европы по тяжёлой атлетике весной 2020 года. Реконструкция помещения завершится в IV квартале 2019 года.

Здание 1979 года постройки было закрыто на капитальный ремонт ещё в марте 2017 года, сообщает ТАСС. Рабочие должны обновить фасады, поменять остекление, покрытие, освещение, инженерные коммуникации, вентиляцию, кондиционеры и систему обеспечения безопасности.

Как ранее писал News.ru, глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) признала арену «Лужники» лучшей в мире по видимости поля с трибун.