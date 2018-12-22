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Спикер Госдумы назвал самый долгожданный закон

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

общество [ версия для печати ]

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии, назвал самый ожидаемый россиянами нормативный акт из числа принятых Госдумой. По его словам, таковым является закон об отмене роуминга.

Он пояснил, что положения документа касаются фактически каждого жителя России. Парламентарий добавил, что закон получил поддержку всех фракций Думы.

Спикер отметил, что наиболее продуктивно работал в осеннюю сессию Комитет по бюджету и налогам.

Что касается лично депутатов, то наибольшую активность в ходе пленарных заседаний проявляли Андрей Альшевских из «Единой России», Сергей Катасонов от ЛДПР, Валерий Гартунг, входящий во фракцию «Справедливая Россия», и Алексей Куринный от КПРФ, сообщается на сайте парламента.

Закон об отмене национального роуминга был принят Госдумой в третьем чтении 19 декабря. Ранее News.ru писал о том, что, по словам лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива позволит гражданам значительно сократить расходы на мобильную связь.


#госдума #россия #ВячеславВолодин
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