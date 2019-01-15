USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,291 $   Brent59.41 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C15:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Спекулянты заработали более миллиона евро на «Щелкунчике»

Балет «Щелкунчик» Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Балет «Щелкунчик»

общество [ версия для печати ]

Перепродажа билетов на популярные театральные постановки и другие мероприятия позволяет спекулянтам зарабатывать миллионы. Например, спектакль «Щелкунчик» в Большом театре в 2017 году принёс мошенникам прибыль в один миллион евро, рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова.

«Всего двое суток требуется перекупщикам, чтобы с официального сайта театра исчезла основная масса билетов на самые популярные спектакли», — отметила замглавы Минкультуры, которую цитирует «Росбалт».

По её словам, перекупщики могут повышать цену в десятки раз.

«На „Щелкунчик“ при номинале до 15 тыс. рублей за билет в партере перекупщики задирают цену до 150 тыс. рублей», — пояснила замминистра.

Как писал News.ru ранее, Госдума приняла в первом чтении документ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Авторы законопроекта предлагают наказывать «театральную мафию» штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Поправки собираются внести в КоАП. 


#МОШЕННИКИ #театры #спектакли
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
шоу-бизнес 15:52, 12 января 2019
Звезда Голливуда Робертс выкупила билеты на ЧМ в Катаре
шоу-бизнес 17:03, 21 декабря 2018
Билеты на Пугачёву раскупили моментально
культура 13:12, 13 ноября 2018
Нетребко извинилась за дорогие билеты в Большой
Лента новостей
общество 15:34
Ветераны-афганцы получат двойные выплаты
в мире 15:33
Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии
спорт 15:32
Косов устроил пьяный дебош и потерял работу
в мире 15:31
Сирия хочет сотрудничать с новым спецпосланником ООН
в мире 15:29
Филарет надеется на создание украинского патриархата
Другие новости
общество 15:34
Ветераны-афганцы получат двойные выплаты
общество 15:27
Патрушев озвучил число терактов в России за минувший год
общество 15:07
Ростуризм отверг идею налога на выезд за границу
общество 14:59
Отопление подали в соседний со взорвавшимся дом в Шахтах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top