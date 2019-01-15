Спекулянты заработали более миллиона евро на «Щелкунчике»

https://news.ru/storage/news/d478ed522d0b856e42348e43eb5013d1/97048a30-18b2-4633-a375-82b2bcad076d_850.jpg Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Балет «Щелкунчик»

Перепродажа билетов на популярные театральные постановки и другие мероприятия позволяет спекулянтам зарабатывать миллионы. Например, спектакль «Щелкунчик» в Большом театре в 2017 году принёс мошенникам прибыль в один миллион евро, рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова.

«Всего двое суток требуется перекупщикам, чтобы с официального сайта театра исчезла основная масса билетов на самые популярные спектакли», — отметила замглавы Минкультуры, которую цитирует «Росбалт».

По её словам, перекупщики могут повышать цену в десятки раз.

«На „Щелкунчик“ при номинале до 15 тыс. рублей за билет в партере перекупщики задирают цену до 150 тыс. рублей», — пояснила замминистра.

Как писал News.ru ранее, Госдума приняла в первом чтении документ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Авторы законопроекта предлагают наказывать «театральную мафию» штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Поправки собираются внести в КоАП.