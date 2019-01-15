Спекулянты заработали более миллиона евро на «Щелкунчике»

Перепродажа билетов на популярные театральные постановки и другие мероприятия позволяет спекулянтам зарабатывать миллионы. Например, спектакль «Щелкунчик» в Большом театре в 2017 году принёс мошенникам прибыль в один миллион евро, рассказала заместитель министра культуры Алла Манилова.
«Всего двое суток требуется перекупщикам, чтобы с официального сайта театра исчезла основная масса билетов на самые популярные спектакли», — отметила замглавы Минкультуры, которую цитирует «Росбалт».
По её словам, перекупщики могут повышать цену в десятки раз.
«На „Щелкунчик“ при номинале до 15 тыс. рублей за билет в партере перекупщики задирают цену до 150 тыс. рублей», — пояснила замминистра.
Как писал News.ru ранее, Госдума приняла в первом чтении документ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Авторы законопроекта предлагают наказывать «театральную мафию» штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Поправки собираются внести в КоАП.