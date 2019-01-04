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Спецслужбы в России ловят шпионов каждый день

RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Почти каждый день сотрудники российских спецслужб задерживают шпионов, которые, в частности, работают в посольствах и дипмиссиях внешнеторговых организаций, заявил историк спецслужб, писатель Валерий Малеваный.

Он напомнил, что по словам главы ФСБ Александра Бортникова, только в минувшем году было арестовано 142 иностранных шпиона.

«Они контактируют с нашими людьми, которые за 30 сребреников готовы передать иностранной разведке всё что угодно. Цена зависит от меркантильности каждого», — сказал эксперт в беседе с НСН.

Историк отметил, что, например, бывший полковник ГУ Минобороны, более известного как ГРУ, Сергей Скрипаль «получил за передачу российских гостайн в США $100 тысяч».

«А вот советский генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков 25 лет работал на ЦРУ по идейным соображениям, жил в хрущёвке», — рассказал Малеваный.

В заключение он добавил, что операция ФСБ по поимке гражданина США Пола Уилана — обыденное дело.

Как писал News.ru ранее, ФСБ провела операцию по поимке американца 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.


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