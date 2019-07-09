https://static.news.ru/photo/6373c8c4-a272-11e9-8e87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/http://imagebroker.com/Global Look Press

Россия пока не может отказаться от пластиковых пакетов, поэтому нужно найти альтернативу, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Я не сторонник запретов. Я сторонник создания альтернативы, — сказал Иванов в интервью телеканалу « Россия 24 ».

Он подчеркнул, что бумажные пакеты смогут легко заменить пластиковые, если их стоимость не будет выше последних.

Ранее Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал, чтобы сократить количество отходов на этой территории. По его словам, озеро активно застраивают гостиницами, которые не предусматривают очистных сооружений, поэтому все нечистоты выбрасываются в воду, писал News.ru.