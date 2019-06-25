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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал, чтобы сократить количество отходов на этой территории.

Байкал вызывает всё больше беспокойства, — признался Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

По его словам, озеро активно застраивают гостиницами, которые не предусматривают очистных сооружений, поэтому все нечистоты выбрасываются в Байкал. Кроме того, в эту местность бесконтрольно приезжают «дикие» туристы, которые также оставляют после себя мусор, передаёт ФАН .

Как писал News.ru, российский стилист и певец Сергей Зверев заявил о своём несогласии с решением Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тысяч рублей за его участие в одиночном пикете против строительства завода рядом с озером Байкал. Он подал соответствующую апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.