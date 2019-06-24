Роспотребнадзор проверил температуру воздуха в московском метро на предмет соответствия требованиям.
Проверка была проведена в связи с наступлением в городе жаркой погоды. Температура ввоздуха была измерена в пассажирских вагонах и на 14 подземных станциях метро: «Третьяковская», «Марксистская», «Площадь Ильича», «Охотный ряд», «Цветной бульвар», «Спортивная», «Чистые пруды», «Китай-город», «Киевская» (кольцевая), «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская», «Войковская», «Хорошевская». Специалисты установили, что параметры микроклимата в метрополитене соответствуют нормам.
Замеры проходили в период с 20 по 23 июня. В ведомстве уточнили, что, на случай ещё большего повышения температуры в городе, руководство Московского метрополитена организовало бесплатную раздачу питьевой воды в бутылках объёмом 0,5 литра, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, строители проделали уникальную работу.