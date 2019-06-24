https://static.news.ru/photo/0b3ddd5c-9697-11e9-9fa9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор проверил температуру воздуха в московском метро на предмет соответствия требованиям.

Проверка была проведена в связи с наступлением в городе жаркой погоды. Температура ввоздуха была измерена в пассажирских вагонах и на 14 подземных станциях метро: «Третьяковская», «Марксистская», «Площадь Ильича», «Охотный ряд», «Цветной бульвар», «Спортивная», «Чистые пруды», «Китай-город», «Киевская» (кольцевая), «Павелецкая», «Комсомольская», «Белорусская», «Войковская», «Хорошевская». Специалисты установили, что параметры микроклимата в метрополитене соответствуют нормам.

Замеры проходили в период с 20 по 23 июня. В ведомстве уточнили, что, на случай ещё большего повышения температуры в городе, руководство Московского метрополитена организовало бесплатную раздачу питьевой воды в бутылках объёмом 0,5 литра, передаёт РИА Новости .

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