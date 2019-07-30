https://static.news.ru/photo/9c2bad08-b38e-11e9-9570-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, диагностику провели сотрудники головной химико-токсикологической лаборатории больницы.

По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены, — заявил он в комментарии « Интерфаксу ».

Ранее News.ru писал, что Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. 28 июля он был доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов.