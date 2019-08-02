https://static.news.ru/photo/70ad5904-b50c-11e9-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Производители электроники, если потребуется, смогут шпионить за пользователями благодаря недокументированным возможностям устройств. Разработчики идут на это по двум причинам. Либо специально, либо для сбора статистики для обновления программного обеспечения, рассказал News.ru член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лившиц.

По его словам, совет Роскачества заклеивать камеры и микрофоны гаджетов не позволит полностью ограничить доступ к файлам, хранящимся в телефоне или компьютере.

Также останутся доступны ваши фотографии, информация в телефоне. Я бы тут порекомендовал, скорее, научиться относиться к своим устройствам и к Интернету как к особо опасной среде, в которой постоянно подстерегают некие угрозы, и не использовать телефон для хранения компрометирующих данных, — объяснил Лившиц.

Ранее хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки. По его словам, эта рекомендация выглядит очень смешной, писал News.ru.

В ведомстве считают, что подобные меры позволят защититься от киберпреступников. К настоящему времени злоумышленники располагают программами-шпионами, которые могут активировать камеру или микрофон и, таким образом, шпионить за жертвами.

Для заклейки камеры эксперты предлагают воспользоваться куском непрозрачного скотча или изоленты. Можно использовать специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука.