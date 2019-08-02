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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил экспертное заключение на законопроект о необходимости согласовывать программы некоммерческим организациям (НКО), занимающимся профилактикой ВИЧ. По мнению СПЧ, документ противоречит конституции.

Совет полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ не поддерживать проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ „О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)“» в представленной редакции, — говорится в заключении на сайте СПЧ .

Как полагают авторы заключения, документ нарушает принцип Конституции о равенстве общественных организаций, поскольку согласовывать свои программы должны только структуры с зарубежным финансированием.

Также в СПЧ сочли неправильным возложение обязанностей по согласованию программ на министерство юстиции, которое разработало раскритикованный правозащитниками законопроект. Авторы экспертного заключения полагают, что этим должен заниматься Минздрав.

В СПЧ считают, что законопроект «ограничивает возможность участия НКО в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции, а его принятие повлечет ухудшение как положения больных ВИЧ, так и санитарно-эпидемиологической ситуации в стране».

Кроме этого, в заключении напомнили, что шесть российских НКО, занимавшихся проблемами ВИЧ, были ликвидированы или признаны иностранными агентами.

Как писал News.ru, по данным Минздрава, в 2018 году от ВИЧ-инфекции в России умерли 20,5 тыс. человек, 76% из них были в возрасте от 25 до 44 лет.

В июле стало известно о сложностях с поставками лекарств в российских центрах по борьбе с ВИЧ. Это произошло из-за того, что Минздрав не смог закупить ламивудин — самое распространённое противовирусное средство.