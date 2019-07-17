https://static.news.ru/photo/8bdd22f4-a8b4-11e9-8e89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Факт гомосексуальности приёмных родителей не может быть основанием для возбуждения уголовного дела, заявила ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ирина Киркора.

По её словам, разбирательство может быть инициировано только при наличии насилия в отношении несовершеннолетних. В иных случаях не следует разрушать существующую семью, передаёт « Московский комсомолец ».

Она добавила, что нельзя привлечь к ответственности геев, если они не рассказывают детям о подробностях личной жизни. Гетеросексуальные родители тоже не делятся с малышами этим, напомнила Киркора.

Ранее News.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц отдела социальной защиты столичного района Марьино из-за однополой пары, воспитывающей двух усыновлённых детей.

По версии СКР, двое несовершеннолетних находятся в однополой семье с 2010 года. Взрослые, пропагандируя нетрадиционные отношения, формируют у них искажённые представления о семейных ценностях.