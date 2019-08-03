https://static.news.ru/photo/fb6665f8-b5fd-11e9-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Информации о превышении сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий и жестоком обращении при задержании участников несанкционированной акции в Москве у Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) нет. Об этом заявили члены организации Александр Брод и Кирилл Кабанов.

Они заверили, что при поступлении соответствующих обращений от граждан по ним будут проведены проверки.

Я на самом деле, честно говоря, опасался и думал, что ситуация будет намного жестче. Но полиция сейчас действовала адекватно, в связи с той ситуацией, которая есть, — цитирует Брода ТАСС .

Кабанов добавил, что полиция задерживает только тех, кто «провоцирует какие-то события» или «ведёт себя неадекватно по отношению к закону».

Ранее News.ru писал, что в Интернете появились видео с задержанием протестующих на Чистых прудах. На кадрах видно, как один из силовиков бьёт дубинкой лежащего на земле человека.