https://static.news.ru/photo/932bec60-a004-11e9-b706-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Zaitsev/Global Look Press

Проект программы по предотвращению разрушения береговых линий водоёмов предлагает правительству России разработать Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ). Об этом говорится в рекомендациях организации по итогам заседания в Петербурге.

[Рекомендуется] разработать проект программы по предотвращению разрушения береговых линий морей, океанов и озёр, предусмотрев федеральное финансирование соответствующей программы и проведения отдельных срочных мероприятий по обращениям субъектов РФ, — сказано в документе, опубликованном на сайте СПЧ .

Госдуме предлагается ускорить принятие закона, который расширил бы полномочия региональных органов власти «в части проектирования и проведения работ по берегоукреплению и предотвращению негативного влияния водоёмов на береговую полосу и находящиеся там сооружения и объекты».

В рекомендациях отмечается, что в российском Водном кодексе отсутствует определение берегоукрепительных работ.

Подразумевается, что берегоукрепительные работы — это размещение объектов капитального строительства, что существенно ограничивает возможности применения экологичных методов берегоукрепления и защиты от разрушения берегов, — говорится в документе.

В СПЧ подчёркивают, что «законным путём осуществить берегоукрепление практически невозможно».

Как писал News.ru, в январе власти Подмосковья обещали впервые провести реконструкцию очистных сооружений по программе сохранения русла реки Волги. Благодаря субсидиям из федерального центра область должна была получить 16 обновлённых комплексов переработки сточных вод.