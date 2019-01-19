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СПЧ рассказал о святости Владимира Ленина

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Тело Владимира Ленина нужно предать земле, но в данный момент подобные события способны вызвать массовые протесты. Особенно болезненно это воспримут граждане, воспитанные на идеалах марксизма и коммунизма, заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

По мнению общественника, для многих личность революционера по-прежнему является святой, пишет РИА Новости. Пустой мавзолей на Красной площади грозит вызвать разлад и без того напряжённого российского общества.

Противоположное мнение у директора Государственного музея истории ГУЛАГа и члена СПЧ Романа Романова. Он уверен, что настал тот момент, когда стоит захоронить прах вождя революции. Главное — обеспечить и грамотно организовать доступ к его могиле тем, кто его ценит.

Ранее News.ru сообщал, что в КПРФ выступили против идеи замены тела Владимира Ленина на резиновую копию. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение в правительство. В нём предлагается сформировать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении. Тело первого председателя Наркома СССР хотели заменить восковой или резино-полимерной копией.


#москва #россия #спч #Ленин #мавзолей
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