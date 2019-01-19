СПЧ рассказал о святости Владимира Ленина

https://news.ru/storage/news/2fe37a57cc3c91a18bdb57fa9f581e41/2258591b-6a2b-4b62-b49a-3a3c8c619168_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Тело Владимира Ленина нужно предать земле, но в данный момент подобные события способны вызвать массовые протесты. Особенно болезненно это воспримут граждане, воспитанные на идеалах марксизма и коммунизма, заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

По мнению общественника, для многих личность революционера по-прежнему является святой, пишет РИА Новости. Пустой мавзолей на Красной площади грозит вызвать разлад и без того напряжённого российского общества.

Противоположное мнение у директора Государственного музея истории ГУЛАГа и члена СПЧ Романа Романова. Он уверен, что настал тот момент, когда стоит захоронить прах вождя революции. Главное — обеспечить и грамотно организовать доступ к его могиле тем, кто его ценит.

Ранее News.ru сообщал, что в КПРФ выступили против идеи замены тела Владимира Ленина на резиновую копию. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение в правительство. В нём предлагается сформировать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении. Тело первого председателя Наркома СССР хотели заменить восковой или резино-полимерной копией.