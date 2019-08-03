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Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Екатерина Винокурова предложила сделать отдельное заявление о действиях силовиков в отношении журналистов во время разгона протеста в Москве.

Также Винокурова сказала, что Следственный комитет РФ должен проверить законность действий полиции. По её мнению, задержание журналистов, в том числе «Дождя» и «Ведомостей» — препятствование их профессиональной деятельности, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, председатель комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), руководитель организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин намерен обратиться к главе государства и в прокуратуру. Правозащитник сообщит им о противоправных действиях силовиков во время разгона протестов 3 августа в Москве.