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СПЧ пояснил слова Юденич о вкладе россиян в бюджет

Марина Юденич Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Марина Юденич

общество [ версия для печати ]

Ответственный секретарь Совета по правам человека Московской области Ирина Киркора заявила, что фразу главы СПЧ о недостаточном вкладе граждан в бюджет вырвали из контекста. Её высказывание относилось к экспертному сообществу, а не ко всем россиянам, пояснила секретарь.

«Обращение [было адресовано] к конкретным представителям экспертного сообщества, которые на определённые предложения свои сообщили, что необходимо было из бюджета около миллиарда рублей направить», — отметила Киркора.

Ранее News.ru писал, что высказывание Юденич вызвало негативную реакцию россиян. В ходе встречи с жителями подмосковного Королёва чиновница обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Она спросила: «А вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», отвечая на предложение жителей Королёва восстановить исторический квартал города. Граждане возмущённо напомнили представителю СПЧ, что исправно платят налоги. В ответ чиновница согласилась, что бюджет страны действительно пополняется за счёт налогов, но в «современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно».


#бюджет #граждане
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