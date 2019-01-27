СПЧ пояснил слова Юденич о вкладе россиян в бюджет

https://news.ru/storage/news/c66fc21b2dab72fd30cf6a3dc952b1f2/4318f4d9-3753-4516-9367-6df089759dc9_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Марина Юденич

Ответственный секретарь Совета по правам человека Московской области Ирина Киркора заявила, что фразу главы СПЧ о недостаточном вкладе граждан в бюджет вырвали из контекста. Её высказывание относилось к экспертному сообществу, а не ко всем россиянам, пояснила секретарь.

«Обращение [было адресовано] к конкретным представителям экспертного сообщества, которые на определённые предложения свои сообщили, что необходимо было из бюджета около миллиарда рублей направить», — отметила Киркора.

Ранее News.ru писал, что высказывание Юденич вызвало негативную реакцию россиян. В ходе встречи с жителями подмосковного Королёва чиновница обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Она спросила: «А вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», отвечая на предложение жителей Королёва восстановить исторический квартал города. Граждане возмущённо напомнили представителю СПЧ, что исправно платят налоги. В ответ чиновница согласилась, что бюджет страны действительно пополняется за счёт налогов, но в «современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно».