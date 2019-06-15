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В Совете при президенте по правам человека считают правильным решение епархии об отказе строить собор в сквере в центре Екатеринбурга. Такое решение было принято 16 июня.

Вызывает сожаление возникновение столь сильных разногласий о месте строительства храма в честь устроительницы города. Но в целом это правильное решение, — заявил «Интерфаксу» заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров.

Он отметил, что предстоит ещё поработать, чтобы определить место для возведения.

Конфликт из-за храма святой Екатерины разгорелся весной. Активная стадия протестов местных жителей, выступающих против строительства церкви в центре города, началась 13 мая. Людей разгоняли полицейские и неизвестные люди, применившие слезоточивый газ. 16 мая суд арестовал 21 участника акции протеста.

В ситуацию вмешался и президент Владимир Путин. Он посоветовал чиновникам спросить мнение жителей о необходимости объекта именно в этом месте. После чего социологи ВЦИОМа провели опрос. В итоге большинство екатеринбуржцев высказалось против храма в городском сквере.

Ещё в начале июня администрация города обсуждала список из шести площадок, предложенных гражданами.

Среди критериев, по которым специалисты выбирали территории, были названы историческая часть города, градостроительная значимость, пригодность инженерно-транспортных сетей, имущественное обременение и достаточная площадь участка.

Кроме сквера, в перечень вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод на улице Горького, перекрёсток улиц Татищева и Ленина рядом с «Екатеринбург Ареной» и площадка на месте снесённой телебашни, писал News.ru.