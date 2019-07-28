https://static.news.ru/photo/04988ace-b14a-11e9-b912-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президентский совет по правам человека предложит президенту России Владимиру Путину внести изменения в закон о митингах и демонстрациях.

Об этом сообщил его глава Михаил Федотов. По его словам, СПЧ подготовит соответствующий документ, передаёт РИА Новости .

Нужно пересматривать закон о митингах и демонстрациях и пересматривать соответствующие нормы Кодекса об административных правонарушениях, — поделился он.

Толчком к такому решению послужила прошедшая 27 июля в Москве массовая акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к участию в выборах в Мосгордуму. По словам Федотова, в нынешнем законодательстве нет положений, выработанных Конституционным и Верховным судом. Из-за этого они не учитываются.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек.