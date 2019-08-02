https://static.news.ru/photo/590cef56-b531-11e9-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин заявил, что арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева позволил добиться «всех необходимых эффектов». Он подчеркнул, что СПЧ готов помочь спортсменам с получением условно-досрочного освобождения.

Бабушкин призвал не «издеваться» над футболистами, держа их в колонии, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что отбывающие наказание за драки в Москве Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.