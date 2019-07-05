https://static.news.ru/photo/7d0736d6-9f39-11e9-ac55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/spb.live

Специалисты завершили реабилитацию спасённой в Ленинградской области четырёхмесячной нерпы по кличке Дубровский. Они выпустили животное в Ладожское озеро.

Ластоногого с рыболовным крючком в губе нашла жительница города Кировск, сообщается на сайте петербургского водоканала. Ему требовалась помощь человека, без которой он не смог бы выжить.

Млекопитающее было передано в Центр изучения морских млекопитающих, где его вылечили. По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, в настоящий момент нерпа поправилась до нужного веса и готова жить самостоятельно. Кроме того, у неё были сформированы навыки охотника.

Ранее News.ru писал, что животное обнаружили в городе Сосновый Бор. Его вес составлял всего 10 кг, а этого недостаточно, чтобы детёныш мог самостоятельно выжить на берегу. Обнаружившие его прохожие не дали нерпе убежать в воду до приезда специалистов.