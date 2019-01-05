Выжившего в Магнитогорске младенца отключили от ИВЛ

https://news.ru/storage/news/47570a69101dc3ccf467dd1a832d9c03/37119406-0347-4a81-9a6f-8fa2fde6ea7d_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Младенец, выживший во время обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, переведён на самостоятельное дыхание. Медики приняли решение отключить Ваню Фокина от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

«Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — цитирует московских врачей РИА Новости.

10-месячного ребёнка наблюдают круглосуточно.

Ранее News.ru сообщал про украинского пранкера Евгения Вольного (настоящее имя — Никита Кувиков). Провокатор пугал жителей Магнитогорска якобы новыми взрывами на территории города. Трансляция велась на сайте YouTube. В данный момент автор канала удалил запись.