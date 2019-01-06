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Спасённые из-под завалов дома уральцы остаются в больницах

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Четверо пострадавших, которые находятся в больницах Магнитогорска после обрушения подъезда многоквартирного дома, останутся под наблюдением врачей предположительно до 9 января. Их состояние стабильно, без отрицательной динамики, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Среди пациентов — один подросток.

«Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объёме», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.

Помимо этого, на лечении в Москве остаётся младенец, который последним из выживших был извлечён из-под обломков здания.

Обрушение подъезда в доме по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть #больницы
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