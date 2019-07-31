https://static.news.ru/photo/bb313e1a-b42a-11e9-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Счётная палата выразила обеспокоенность сокращением бесплатного музыкального образования в России.

Согласно результатам проверки эффективности мер поддержки концертной деятельности в стране, с 2015 года количество бюджетных мест в профильных учебных заведениях снизилось.

При высокой стоимости обучения это влечёт за собой ограничение доступности и музыкального образования и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к расчёту контрольных цифр приёма за счёт целевых квот, — подчеркнула директор департамента СП Светлана Меркушина.

По данным аудиторов, спрос на концерты классической музыки есть, однако фиксируется недостаточность мер помощи от государства, так как она предоставляется организациям только на основании отдельных решений президента и правительства. При этом некоторые российские оркестры входят в число лучших в мире.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время ключевым инструментом господдержки концертных организаций являются субсидии на госзадание, чья доля в общем объёме бюджетного финансирования этой сферы составляет более 76%.

Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства, — считают специалисты.

В связи со сложившейся ситуацией Счётная палата предложила правительству закрепить законодательно меры господдержки и проработать механизм государственно-частного партнёрства.

Как писал News.ru, согласно новому отчёту Федеральной службы государственной статистики, в России резко выросла стоимость обучения в государственных и частных вузах. Повышение платы за последний год стало рекордным за последнее десятилетие.