https://static.news.ru/photo/83d93a8e-b827-11e9-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Счётная палата (СП) опубликовала результаты проекта «Горячая линия», целью которого было узнать мнение жителей регионов России о состоянии окружающей среды.

За первый месяц проекта в СП поступило почти 2,5 тысячи анкет. Результаты показали, что 18% граждан считают главной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха.

Так, 73% респондентов полагают, что экологическая ситуация в их регионе находится на критическом уровне. Довольны состоянием окружающей среды лишь 1,6%.

13,9% видят причину в наличии свалок, 12,8% — в загрязнении водоёмов, 11% — в отсутствии раздельного сбора мусора.

Также более 80% людей, принявших участие в опросе, считают, что принимаемые меры не решат экологические проблемы в их регионе.

Как ранее писал News.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал закрыть коломенский полигон ТКО до конца года. Это произойдёт после того, как будет построен комплекс по переработке отходов.