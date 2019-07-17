Петербургский депутат Борис Вишневский получил справку, подтверждающую членство фантаста Бориса Стругацкого в городском Союзе писателей.
По его словам, документ потребовался для проведения процедуры согласования эскиза памятной доски, передаёт
Он понадеялся, что после сбора необходимых бумаг процесс не займёт много времени.
Ранее, как писал News.ru, депутат
Мемориальную доску Борису Стругацкому инициативная группа хочет установить на стене дома № 4 по улице Победы. Площадь рядом с этим домом была названа в честь братьев Стругацких пятью годами ранее.