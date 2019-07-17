https://static.news.ru/photo/928d4bfa-a89c-11e9-aeed-fa163e074e61_1024.jpg Борис Стругацкий Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Петербургский депутат Борис Вишневский получил справку, подтверждающую членство фантаста Бориса Стругацкого в городском Союзе писателей.

По его словам, документ потребовался для проведения процедуры согласования эскиза памятной доски, передаёт РИА Новости .

Он понадеялся, что после сбора необходимых бумаг процесс не займёт много времени.

Ранее, как писал News.ru, депутат сообщил о необходимости предоставить справку, подтверждающую, что фантаст был писателем.

Мемориальную доску Борису Стругацкому инициативная группа хочет установить на стене дома № 4 по улице Победы. Площадь рядом с этим домом была названа в честь братьев Стругацких пятью годами ранее.