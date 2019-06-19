https://static.news.ru/photo/caff7d8c-9253-11e9-ad98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Около 200 новых турникетов установят на 11 станциях Московского метрополитена. Завершить работы планируется к середине лета.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, аппараты прежней модели заменят на современные, удобные и бесшумные устройства.

Турникеты со стеклянными створками появятся на станциях «Таганская» Кольцевой линии, «Семёновская», «Улица Горчакова», «Улица Академика Янгеля», «Аэропорт», «Добрынинская», «Бульвар Дмитрия Донского», «Выхино», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Аннино» и «Выхино», передаёт mos.ru .

Работа по замене устаревших аппаратов стартовала в столичной подземке в 2016 году. За это время было установлено свыше трёх тысяч турникетов, которые отличаются устойчивостью к царапинам, бесшумностью и безопасностью, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что поездов нового поколения «Москва» в столичной подземке станет ещё больше. На ветки метро выйдут 39 дополнительных составов. Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.