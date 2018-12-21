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Совфед запретил производство порошкового алкоголя

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Члены Совета Федерации одобрили принятый Госдумой закон о так называемом порошковом алкоголе. Документ вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и запрещает её производство и оборот на территории России.

Под этим термином понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.

Ранее в правительстве объяснили запрет на подобную продукцию тем, что потребитель может изменить его дозировку и способ употребления на своё усмотрение вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошковый алкоголь может быть опасным для здоровья.

В ближайшее время депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект, который вводит штраф в 500 тысяч рублей за нарушение нового закона, пишет «Парламентская газета».

Ранее News.ru сообщал о том, что глава Роскачества Илья Лоевский посоветовал потребителям не бояться термина «виноматериал». По словам чиновника, он существует ещё с советских времен и обозначает вино, не разлитое по бутылкам. Надпись на этикетке «виноматериал сухой» не значит, что вино приготовлено из порошка. Термин свидетельствует об отсутствии сахара в напитке, который после розлива станет сухим вином.


#законопроекты #законы #алкоголь #советфедерации
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