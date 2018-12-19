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Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ

Кадр из фильма «Оно» New Line Cinema

Кадр из фильма «Оно»

общество [ версия для печати ]

Западные фильмы и компьютерные игры являются «идеологическими троянскими конями», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Однако, по его мнению, запрещать их все же не стоит.

Неправильным считает парламентарий наличие доступа к кинокартинам, которые явно направлены против России, например, в бесплатных фильмотеках отечественных авиакомпаний. При этом запрет на такое кино тоже может оказать пагубное влияние, ведь «так называемые партнёры» рассчитывают на это в надежде, что в стране начнутся общественные возмущения, передаёт его слова РБК.

«Но мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды», — сказал он.

Не только в сфере кинопроката «в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней», отметил Климов. Например, компьютерные игры «имеют заботливую опеку» от государств, входящих в Североатлантический альянс.

Как ранее сообщал News.ru, Андрей Климов прокомментировал введение Литвой санкций против России после инцидента в Керченском проливе. По его словам, Вильнюс шаг за шагом теряет возможность кооперации с Москвой.


#кино #Совфед
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