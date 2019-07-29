https://static.news.ru/photo/1a149b86-b22b-11e9-911f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах запустить русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».

По его мнению, попытки столкнуть РФ и Украину не приведут ни к каким результатам.

Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг, — убеждён он.

Джабаров отметил, что у украинских властей и без этого «хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы».

Российский политик уверен, что россияне, которые, как считает Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически воспринимать сведения, транслируемые такими СМИ, передаёт RT .

Как писал News.ru, ранее Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно «покрыть» всех русскоговорящих людей мира. Он отметил, что таким образом республика сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.