Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах запустить русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».

По его мнению, попытки столкнуть РФ и Украину не приведут ни к каким результатам.

Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг, — убеждён он.

Джабаров отметил, что у украинских властей и без этого «хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы».

Российский политик уверен, что россияне, которые, как считает Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически воспринимать сведения, транслируемые такими СМИ, передаёт RT.

Как писал News.ru, ранее Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно «покрыть» всех русскоговорящих людей мира. Он отметил, что таким образом республика сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.

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