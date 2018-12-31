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Совфед высказался о задержании американского шпиона

Сергей Цеков council.gov.ru

Сергей Цеков

общество [ версия для печати ]

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал сообщение о задержании гражданина США Пола Уилана, который подозревается в шпионаже.

Он выразил уверенность, что сотрудники ФСБ вели долгую разработку и следили за американцем, чтобы выявить противозаконные действия.

По его мнению, люди, занимающиеся подобной деятельностью, должны быть задержаны.

«С теми гражданами США, которые ведут нелегальную разведывательную деятельность, надо поступать соответствующе», — подчеркнул Цеков.

Политик также отметил, что поддерживает такие меры, передаёт RT.

Как сообщал News.ru, ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что задержание в Москве гражданина США может вызвать ответные действия со стороны Вашингтона. Он уточнил, что Запад найдёт российского гражданина, обвинит его в чём-то и вышлет из страны.


#сша #москва #россия #шпионаж #Совфед #фсб #шпион
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