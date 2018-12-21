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Совфед согласился смягчить наказание за репосты

imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Совет Федерации одобрил пакет законов о частичной декриминализации уголовной статьи об экстремизме, в том числе о репостах. Важным обстоятельством в данном случае является то, что поправки будут иметь обратную силу и распространяться на ранее возбуждённые производства. Вынесенные приговоры должны быть отменены, а расследуемые дела остановлены.

Изменения внесены в часть 1 статьи УК РФ в случае, если преступление совершено впервые. Таким образом, человека не будут привлекать к уголовной ответственности, если деяние совершено однократно и не представляет серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те действия, которые совершены человеком после его привлечения к административной ответственности за аналогичные поступки в течение одного года. Это касается и ответственности за репосты.

Поправки в 282-ю статью УК подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф для физических лиц установлен в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В качестве альтернативной меры наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов либо административный арест до 15 суток. Штраф для юрлиц предусмотрен в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вместе с тем увеличен срок давности привлечения к ответственности за незаконные действия — с трёх месяцев до года.

Ранее, как сообщал News.ru, пакет поправок о частичной декриминализации репостов в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума. При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал полностью отменить 282-ю статью УК РФ.


#законы #советфедерации #экстремизм #социальныесети #репосты
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