Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины

https://news.ru/storage/news/a659bf5f0f7f83417594beb1dd5d8860/67e469d6-5828-4ffe-852d-831ea3a2fa15_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Совете Федерации прокомментировали призыв Минска ограничить трансляцию российских телеканалов в Белоруссии. С такой идей выступила оппозиционная партия «Белорусский народный фронт».

По мнению политиков, для сохранения независимости страны следует сократить использование других языков в различных сферах, а гражданам чаще говорить на родном языке.

Сенатор верхней палаты РФ Алексей Пушков отметил, что российские телеканалы никогда не разжигали «межнациональную вражду» в отношении Белоруссии.

«Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России», — написал Пушков в Twitter.

Он допустил, что этот призыв показывает стремление определенных сил «толкнуть страну на путь Украины».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении всех проблемных вопросом с РФ. По его словам, остался урегулировать лишь вопрос экспорта сельхозпродукции в Россию, писал News.ru.