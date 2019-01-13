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Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Совете Федерации прокомментировали призыв Минска ограничить трансляцию российских телеканалов в Белоруссии. С такой идей выступила оппозиционная партия «Белорусский народный фронт». 

По мнению политиков, для сохранения независимости страны следует сократить использование других языков в различных сферах, а гражданам чаще говорить на родном языке.

Сенатор верхней палаты РФ Алексей Пушков отметил, что российские телеканалы никогда не разжигали «межнациональную вражду» в отношении Белоруссии.

«Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России», — написал Пушков в Twitter.

Он допустил, что этот призыв показывает стремление определенных сил «толкнуть страну на путь Украины».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении всех проблемных вопросом с РФ. По его словам, остался урегулировать лишь вопрос экспорта сельхозпродукции в Россию, писал News.ru.


#советфедерации #Минск #телевидение
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